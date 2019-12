Die Fußball-Abteilung des SC Greven 09 wirbt mit einem besonderen Event – dem 3. Christmas-Cup für Kreisligisten am heutigen Freitag.

Zum mittlerweile dritten Mal veranstaltet unsere Dritte ihr eigenes Hallenturnier. Kreisliga at its best. Dort, wo noch der ehrliche Fußball lebt. Kampf, Schweiß und laufen bis zum umfallen, das gibt es nicht mehr so oft, schreibt der Verein in einer Pressemittelung.

Wer es live miterleben möchte, der ist herzlich eingeladen, am Freitag einen kleinen Abstecher zur Rönnehalle zu machen und sich den Budenzauber anschauen, heißt es weiter. Die Dritte freut sich über jeden einzelnen Zuschauer.

Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr in der Rönnehalle. Unter anderem nehmen Teams des SC Greven 09, SV Borussia Emsdetten, VfL Ladbergen, DJK BW Greven, SC Reckenfeld, BG Gimbte und des SC Sprakel teil. Den gesamten Abend über dürfte der Spaß am Hallenfußball sowie das Treffen mit alten Bekannten im Mittelpunkt der sportlichen Veranstaltung stehen.

► Freitag, 18.30 Uhr, Rönnehalle