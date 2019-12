„Wir sind zusammen gerückt“

Beim SC Reckenfeld stehen die Zeichen auf Neuanfang. Einen personellen Schnitt haben die Fußballer im Sommer begangen. Wenige Monate später folgte der räumliche Neustart mit dem Bezug der Sportanlage am Wittler Damm. Dass beim SCR Einiges in Bewegung ist, dafür ist auch er mitverantwortlich. Thorben Zilske hat im Sommer das sportliche Ruder beim B-Ligisten übernommen. Wie er die Aufbruchsstimmung im Verein wahrnimmt und warum er den SCR in den kommenden drei Jahren Richtung A-Liga führen will, erklärt der 41-Jährige im Gespräch mit Sven Thiele.

Hast Du bereits einen Lieblingsplatz am neuen Sportplatz gefunden?

Zilske: Nein, mein Herz ist noch im Dorf. Ich bin innerlich noch nicht umgezogen. Das wird noch kommen. Der Kunstrasenplatz ist super, aber dass ich sage, das ist meine Kabine oder das ist mein Vereinsheim, soweit bin ich noch nicht.

Also ist Dir der Umzug schwergefallen?

Zilske: Natürlich macht es Sinn, alles an einem Ort zu haben, also auch die Kegel- und die Turnabteilung. Es ist alles sehr schön geworden. Aber ich war auch immer gerne in der Ortsmitte. Deshalb war ich auch froh, dass wir die Spiele solange dort gemacht haben, wie es ging. Meine Bedenken waren, das Filetstück Dorfmitte zu verlassen, wo alles direkt Drumherum ist und fast alle zu Fuß dorthin kommen können.

Wie hast Du die Bauphase miterlebt?

Zilske: Hut ab vor Andrew (Termöllen) und allen, die da mitgemacht haben. Ich bin immer sehr skeptisch bei Bauprojekten. Ich habe gesagt, hier werden wir niemals in diesem Jahr ein Spiel bestreiten. Was ich besonders toll fand war, dass wir alle mit reingenommen worden sind. Durch die vielen Arbeitseinsätze sind wir wirklich zusammengerückt. Dass hier so viele mit angepackt haben, war erstaunlich.

Was bedeutet die neue Sportanlage für den Verein?

Zilske: Es entstehen ganz neue Verbindungen. Ich finde es sehr schön, dass die Kegler dazugekommen sind. Genauso wie meine Kinder jetzt direkt neben dem Fußballplatz turnen. Dadurch eröffnen sich für alle Abteilungen ganz neue Perspektiven.

Mit der neuen Anlage sind ja auch Hoffnungen verbunden. Spürst Du einen größeren Erwartungsdruck?

Zilske: Ich durfte ohne Druck starten. Trotzdem steht man als Trainer ja immer unter Druck. Ich habe mir einen Dreijahresplan vorgenommen. Mit einer Findungsphase nach dem personellen Umbruch im Sommer. Im zweiten Jahr wollen wir uns weiter verstärken und stabilisieren. Und im dritten Jahr will ich auch in der B-Liga anpacken. Ich finde, der SC Reckenfeld muss in der A-Liga spielen. Und das ist auch kein Hexenwerk.

Der angesprochene Umbruch im Sommer wirkte sehr heftig.

Zilske: Ja, aber niemand ist im Bösen gegangen. Geblieben sind nur noch zehn Spieler aus der vergangenen Saison. Es war schon eine Mammutaufgabe, den Rest dazu zu basteln. Mein Weg ist es, Spieler mit Reckenfelder Wurzeln und Verbindungen zu gewinnen.

Wie fällt Deine persönliche Bilanz nach den ersten Monaten aus?

Zilske: Mit dem Team bin ich super zufrieden. Das sind alles sehr nette und gute Jungs. Wir hatten mit als Aufgabe, wieder Ruhe in die Mannschaft zu bringen. Das bedeutet, nicht aufzufallen mit Disziplinlosigkeit und Karten. Das haben wir geschafft und das ist auch auf der einen Seite unsere Stärke. Auf der anderen Seite fehlt uns die positive Aggressivität. Mit Mannschaften, die robust dagegenhalten, tun wir uns sehr schwer.

Spiegelt Tabellenplatz neun das derzeitige Leistungsvermögen wider?

Zilske: Wir haben fünf Siege, sieben Niederlagen und drei Unentschieden. Das ist natürlich nicht befriedigend. Es war zu erwarten, dass wir nicht sofort eine solche Rolle würden spielen können wie die SCR-Mannschaft, die jahrelang zusammengespielt hat. Wir mussten uns erst finden. Wir sind aber auch der Meinung: die 18 Punkte, die wir geholt haben, sind nicht genug. Unser Ziel ist es, in der Rückrunde 25 Punkte zu holen und ins obere Drittel zu kommen. Wir müssen uns steigern und wir werden uns steigern.

Was muss konkret in Bewegung gebracht werden, damit der SCR in drei Jahren wieder A-Liga spielt?

Zilske: In dieser Saison müssen wir an unseren Defiziten arbeiten. Das bedeutet, wir werden bei den erfahrenen und reaktivierten Spielern an der Fitness arbeiten. Bei den jungen Spielern geht es darum, sie taktisch zu schulen, Automatismen zu erlernen. Ich sehe Entwicklungspotenzial in der Mannschaft. Trotzdem müssen wir personell noch nachrüsten. Zur Winterpause bekommen wir mit Lukas Wentker, Alban Leka und Jeton Sylejmani drei Spieler dazu. Das wird uns in der Offensive helfen. Mit Blick auf die Entwicklung werden wir im Sommer weiter nachlegen.

Was hat der SC Reckenfeld zu bieten?

Zilske: Wir bieten jungen Spielern die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Mit erfahrenen Spielern wollen wir eine Symbiose schaffen. Dazu werden Spieler kommen, die noch einmal richtig Qualität reinbringen werden. Und nicht zuletzt hat der SCR sehr engagierte Trainer zu bieten.

Der Plan steht. Die Verlängerung als Trainer auch?

Zilske: Ja, Jens Dömer plant längerfristig mit mir. Drei Jahre ist für einen Fußballtrainer ein langer Zeitraum. Danach muss man sich zusammensetzen und die Entwicklung evaluieren.