Der Auftritt der DJK-D2-Junioren beim Lutz-Kaiser-Cup in der Emssporthalle verlief nicht wie geplant. Weil die Gastgeber aufgrund einer Absage kurzfristig ein zweites Team auf die Beine stellen mussten, geriet die von Christoph Stallfort und Jonas Grauthoff trainierte Mannschaft sportlich ins Hintertreffen und musste sich in den Duellen mit zum Teil starken D1-Teams mit einer Platzierungen im hinteren Teil des Feld zufrieden geben. Mehr als Rang neun war am Montag nicht drin.