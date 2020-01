Beim Silvesterlauf in Münster, bei dem 1700 Teilnehmer bei Temperaturen Nahe der Gefriergrenze auf die Strecken gingen, präsentierten sich die Läufer von Run4fun in ausgezeichneter Verfassung. Über die Fünf-Kilometer-Distanz überquerte Ingo Kochmann bereits nach 20:57 Minuten die Ziellinie. Karsten Rolfes folgte in der Zeit von 26:33 Minuten. Andreas Hartmann benötigte 28:38, Anja Brenn 34:34 und Kirsten Harms 34:35 Minuten. Für die Fünf-Kilometer Nordic-Walking-Distanz entschieden sich Simone Hartmann und Doris Rolfes. Sie überquerten gemeinsam die Ziellinie nach 41:37 Minuten. Die zehn Kilometer absolvierten Christian Möller (41:37), Karsten Suwelack (41:55), Andreas Löher (46:54), Michael Komischke (47:30), Ludger Pölking (49:30) und Meike Kober (49:55).