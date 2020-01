Spannung und ein Riesenerfolg

Hinter dem ersten Jugendteam des GC Aldruper Heide liegt ein äußerst erfolgreiches Jahr: Die Mannschaft steigt nach einer äußerst spannenden Saison in die Regionalliga NRW auf. Diese Liga ist die höchste Jugendspielklasse in Nordrhein-Westfalen. In dieser Klasse treten insgesamt 20 Teams in fünf regionalen Spielgruppen an. Die sechs besten Teams spielen in einem Abschlussturnier den NRW-Meister und den Aufsteiger in die DGV-Bundesliga aus. Die sechs Teams mit dem schlechtesten Durchschnittsergebnis steigen in die Landesliga ab.

Das Aldruper Jugendteam ist erst vor zwei Jahren von der drittklassigen Bezirksliga in die NRW-Landesliga aufgestiegen. Dort gehen 35 Jugendteams in acht Spielgruppen an den Start. Die sechs Mannschaften mit dem besten Durchschnittsergebnis steigen in die Regionalliga auf.

Das erste Jugendteam setzt sich aus den zehn besten Jugendlichen – und zwar Jungen und Mädchen – des Golfclubs zusammen. Pro Spieltag müssen sechs Starter gemeldet werden. Das Team trainiert zwei Mal wöchentlich mit den Professionals Jason Middleton und Steffen Zunker. Einige Jugendliche treten zudem auch noch in der Damen- und der Herren-Clubmannschaften in der Deutschen Golfliga an. Weiterhin halfen sie auch in Aldruper Jugendteams in anderen Ligen aus.

Der Start in die Ligasaison ging ziemlich daneben. Auf der Anlage des Golf- und Landclubs Ahaus wurde mit mäßigen Leistungen (84,4 Schläge über CR-Wert) nur der zweite Platz belegt. Der zweite Spieltag auf der heimischen Anlage sah da schon ganz anders aus: Tagessieg mit dem Bestergebnis von 60,5 Schlägen über Platzstandard. Die Aufholjagd ging dann mit Tagessiegen im GC Schwarze Heide in Bottrop-Kirchhellen (68 Schläge über CR-Wert) und dem furiosen Finale im GC Rheine-Mesum weiter. Mit dem Ligabestergebnis von 57,8 Schlägen über CR-Wert rutschte das Team auf Platz 7 der Landesliga, musste aber noch den Nachholspieltag abwarten. Spannung pur. Als im GC Aldruper Heide die Ergebnisse der Nachholspiele in zwei Gruppen der NRW-Landesliga eintrafen, brach lautstarker Jubel aus. Das Team verbesserte sich im Gesamtklassement der Liga auf den sechsten Platz. Mit einem hauchdünnen Vorsprung, aber völlig verdient, steigt das Team damit in die NRW-Regionalliga auf. Wegen der Abmeldung eines qualifizierten Teams rückte man sogar noch auf Platz fünf vor.

Ein Riesenerfolg für die ambitionierten Jugendlichen, Trainer Jason Middleton und Betreuer und Jugendwart Konny Dömer.

Die Jugendlichen haben das ganze Jahr über intensiv trainiert und an zahlreichen clubinternen und externen Wettspielen teilgenommen. Alle Spielerinnen und Spieler haben im Laufe des Jahres ihre Handicaps zum Teil deutlich verbessert. Rückhalt des Teams waren die Mädchen, die mit konstant guten Ergebnissen maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Das Grevener Team besteht aus folgenden Jugendlichen: Marie Emilie Knebel, Anna Semesdiek, Pia Sipply, Justus Bettler, Fynn Rathjen, Pauline Zweihaus, Moritz Schlautmann, Hardy Lütke Siestrup, Louis-Paul Koehn-Hevernick und Nicola Eckmann.

Leider müssen Pia, Justus, Fynn und Nicola das Team aus Altersgründen verlassen. Doch aus dem breit aufgestellten Mannschaftsgefüge im GC Aldruper Heide stehen einige junge „Nachrücker“ für das Team zur Verfügung. In der nächsten Saison tritt man in den Golfclubs Bielefeld, Teutoburger Wald/Halle und in Münster-Wilkinghege gegen enorm leistungsstarke Teams an. „Klassenerhalt“ ist das erklärte Ziel. Für reichlich Spannung ist damit gesorgt.