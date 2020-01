Auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2019 kann Steffi Heines vom TVE Greven zurückblicken. Sie wurde gerade vom Deutschen Olympischen Sportbund mit der Trainer-A-Lizenz ausgezeichnet und erhielt dabei die Bestnote.

Die A-Lizenz ist die höchste Qualifikation im Trainerbereich, die möglich ist. Die Ausbildung umfasst mehrere Bereiche: Praktische Ausbildung, theoretische Ausbildung, Lehrprobe, schriftliche Ausarbeitung, Klausur und eine Hausarbeit.

Viele Fahrten nach Frankfurt in den Olympiastützpunkt waren hierfür notwendig. Es hat sich aber gelohnt. Das neu erlangte Wissen möchte Steffi Heines an ihre Turnerinnen in Zukunft natürlich weitergeben und erfolgreich umsetzen.

Der praktische Teil war besonders spannend. Unter Führung der Bundestrainerin Ulla Koch hat die Ausbildung besondere Qualität bekommen. In Zusammenarbeit mit den Top-Trainern aus ganz Deutschland und dem Junior-Nationalkader war die Praxis äußerst lehrreich. Näher dran zu sein, ist kaum möglich.

Seit vielen Jahren ist Steffi Heines erfolgreiche Trainerin des TVE Greven im Bereich Leistungsturnen. Das Jahr 2019 zählt mit Sicherheit zu einem der erfolgreichsten in den vergangenen Jahren. Ihre Turnerinnen begleitet sie seit mehreren Jahren und haben es in den Landeskader und in den NRW-Kader 2020 geschafft. Viele Medaillen und Pokale waren letztes Jahr der Lohn ihrer Turnerinnen. Außerdem darf sie in diesem Jahr die Trainer C Anwärterinnen des Westfälischen Turnerbundes mit ausbilden.