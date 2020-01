Anja Venschott vom RuF Greven wollte und konnte ihre Enttäuschung kaum verbergen. Da hatten die Aktiven des Grevener Reitvereins wochen- und monatelang trainiert und dabei einen hohen Aufwand betrieben, um sich möglichst gut auf den traditionsreichen K+K-Cup vorzubereiten – und dann das. . . Mit der Dressur setzten die Grevener den Auftakt in den Sand und mussten sich im Feld der Konkurrenten relativ weit hinten einsortieren. In der anschließen enden Kür zeigte die Equipe allerdings eine tolle Reaktion und bot eine sehr starke Leistung. So gehen die Grevener nun heute guten Mutes in das abschließende A**-Springen und wollen noch einmal zeigen, was in ihnen steckt.

„Man kann es nicht anders sagen. Die Dressur ist anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Zunächst lief noch alles nach Plan. Doch dann war die Anspannung bei den Pferden wohl zu groß und die Dressur misslang. Da war die Enttäuschung bei den Reitern natürlich riesengroß“, weiß Anja Venschott um die Gemütslage bei den Aktiven und ergänzt: „Das ist halt ein sehr harter Sport.“

Wobei die Grevener allerdings Kämpfer-Qualitäten bewiesen. Trotz großer Anspannung zeigte die Equipe eine tolle Kür und stellte dabei ihr ganzes Können eindrucksvoll unter Beweis. Und das trotz des hohen Drucks, der in der voll besetzten Halle auf den jungen Reitern lastete.

In der Gesamtwertung liegt der RuF nun auf dem zehnten Rang und geht die Abschlussprüfung am heutigen Samstag gelassen an. „Wir wollen uns noch einmal von unserer guten Seite zeigen. Mal sehen, was dabei herausspringt“, setzt auch Anja Venschott noch einmal auf die Kämpfer-Qualitäten der Mannschaft.

Ganz anders dürften die Aktiven des RV St. Georg Saerbeck die aktuelle Lage bewerten. Die Saerbecker rangieren aussichtsreich hinter dem RV Gustav Rau Westbevern auf dem zweiten Rang und konnten in beiden Disziplinen 59,38 Punkte (30,95/28,43) auf sich vereinen.

Nun blicken die Saerbecker gespannt auf die abschließende Springprüfung. Mit ein wenig Glück haben die Aktiven gute Chancen, das zurzeit führende Team noch abzufangen – es wäre ein Riesenerfolg für den RV St. Georg Saerbeck.