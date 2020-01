Silke Schlautmann: In der Ruhe liegt viel Kraft

Wenn der Trubel so richtig losbricht, ist Silke Schlautmann die Ruhe selbst. Heute boxt aber auch wirklich der Papst! Letzte Stunde vor den Ferien. Gleich mehrere frische Wackelzähne. Besuch von der Zeitung. Vor der Tür ist just auch noch mit Krawumm eine Kunstpalme umgefallen. „Tja“, meint Schlautmann und lächelt dabei, „hier muss man eben vieles unter einen Hut bringen.“ Kinderturnen für Vier- bis Sechsjährige – das ist das pralle Leben. Sport an der Basis. Silke Schlautmann ist keine Deutsche Meisterin in irgendwas, hat keine Stories auf Lager von Turnieren in aller Welt, und nicht mal Heldengeschichten vom Aufstieg in die Kreisliga B – der Erfolg ist im Breitensport halt ganz anders definiert: „Erfolg ist für mich, wenn Menschen Spaß an der Bewegung entwickeln.“

Spaß, den Schlautmann – die früher Volleyball spielte und turnte – schon immer hatte. Spaß, den sie bei der DJK Blau-Weiß an andere weitergibt. „So ein Schreibtisch-Job, das wäre nichts für mich“, meint die gebürtige Grevenerin. Und da hätte sie fast Pech gehabt: Denn dass sie, nach ihrer kaufmännischen Ausbildung, zur Arbeit in die Sporthalle ginge statt an den Computer – nein, das war nicht unbedingt vorhersehbar.

Silke Schlautmanns Übungsleiterinnen-Karriere begann wie so viele – mit einem „Hast Du nicht vielleicht Lust…?“ 1987 müsste das gewesen sein. Ihr sportliches Zuhause war damals noch der TVE Greven, und gesucht Helferinnen für Hobby-Turngruppen. Schnell merkte sie, dass das ihr Ding ist: organisieren und motivieren, der tägliche Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen – wie im Büro, nur besser. Und: „Irgendwie wurde es mit der Zeit immer mehr.“ Hier noch ein Fitness-Kurs, da eine Eltern-Kind-Gymnastik, dort plötzlich eine Fortbildung zum Gesundheitssport für Erwachsene. Bis heute – da sie ihr Hobby längst zum Beruf gemacht hat – bewundern sie Vereinskollegen dafür, dass sie sich für so gut wie alles interessiert. „Mein Bücherregal ist echt groß“, verrät sie. Trainingsliteratur von Pilates bis Handball, von Reha-Programmen bis Aerobic. Die Vielfalt des Sports präsentieren, auch das sieht sie als ihre Aufgabe: „Etliche Kinder wissen noch nicht sicher, was ihnen liegt.“

Diverse solcher Ausprobier-Angebote hat Schlautmann sich selbst ausgedacht, und sie „Fitkids“, „Sportmix“ oder „Fit for Teens“ getauft – die allermeisten sind ausgebucht. Als DJK-Abteilungsleiterin hat sie den Überblick, und den Ehrgeiz, immer am Puls der Zeit zu bleiben: „Ich glaube, bei den Trendsportarten müssen wir noch mehr Angebote machen.“ Neulich hat sie einen Coach für Parkour gefunden. Der Leistungssport, sagt Silke Schlautmann, sei nie ihr Ziel gewesen. Sie liebt die tägliche Abwechslung. Das Sich-Austoben, ohne der Beste sein zu müssen. Und, dass eigentlich keine Stunde so abläuft wie sie vorbereitet war. Heute muss sie sogar singen – weil Jule sich Plumpsack gewünscht hat. Danach noch der Abschlusskreis, morgen ist Schlautmann schon wieder in der Halle, wie jeden Werktag. Mit der Familie im Garten oder auch beim Puzzlen schnauft sie durch – am Wochenende. Öfter ist dann aber auch „Sporteln am Sonntag“…