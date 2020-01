Nach dem misslungenen Rückrundenauftakt (2:9-Niederlage bei Arminia Ochtrup III) empfängt die zweite Mannschaft der DJK Blau-Weiß Greven in der Tischtennis-Bezirksliga am heutigen Montagabend den 1. TTC Münster III. Dort gab es im Hinspiel die einzige Niederlage (6:9) während der ersten Serie.

In nun veränderter Rückrundenaufstellung – mit Rajee Sithamparanathan und Andreas Asche für Reinhard Rothe (Wechsel in die erste Mannschaft) und Björn Ahrens (Wechsel in die dritte Mannschaft) – will man diese Niederlage aber zu Hause wettmachen und sich revanchieren.

Mit einem Sieg könnte man den zweiten Tabellenplatz festigen, denn die Münsteraner liegen mit drei Minuspunkten mehr auf Platz drei und sind nächster Verfolger.

Hoffentlich zeigt sich die Mannschaft von der „Klatsche“ in Ochtrup gut erholt und schafft in der Besetzung Radke (1), Weßling (2), Sithamparanathan (3), Everding (4), Asche (5) und Lakenbrink (6) den ersten Rückrundensieg.

► Montag, 20 Uhr, Emssporthalle