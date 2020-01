Greven -

Es gibt Niederlagen, die Mut machen. Entsprechend zufrieden war auch Trainer Bodgan Oana trotz der knappen 24:25-Niederlage bei DJk Everswinkel 2. Die Gäste aus Greven zeigten über 60 Minuten eine starke Leistung. Am Ende leistete sich der Landesligist allerdings einige Fehler, die von den cleveren Gastgeberinnen dann genutzt wurden. So stand am Ende doch eine Schlappe.