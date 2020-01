Die Handballdamen des SC Greven 09 gehen mit einem neuen Trainer in die nächste Saison – beziehungsweise mit einem Trainer-Gespann. Der bisherige Coach Bogdan Oana wird nach zehn Jahren an der Seitenlinie des Landesligisten in den Nachwuchs zu den 09-C-Junioren wechseln. Dafür betreuen ab der kommenden Spielzeit Daniel und Miriam Geers die Grevener Damen.