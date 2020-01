Wow – das war aber deutlich. Gleich mit 8:1 setzten sich die Fußballer des SC Falke Saerbeck in einem Testspiel beim SC Reckenfeld durch. In einer besonders guten Offensiv-Form befand sich an diesem Tag Felix Steuter. Er traf vor dem Seitenwechsel drei Mal und steuerte nach dem Wiederanpfiff ein weiteres Tor bei. Die beiden Doppeltorschützen Konstantin Usov und Marco Schubert schraubten das Ergebnis auf 8:0 in die Höhe. Pascal Zilske gelang dann kurz vor dem Ende der Ehrentreffer. „Das war ein guter Test für uns. Das Ergebnis hätte sogar noch deutlicher ausfallen können“, erklärte Falkes Trainer Holger Althaus nach dem Abpfiff.