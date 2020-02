Greven -

Die erste Tischtennis-Mannschaft von DJK BW Greven setzt ihre „unheimliche“ Serie in der Verbandsliga fort. Auch BW Annen konnte die Grevener am Wochenende nicht stoppen. Am Ende feierten die DJK-Herren einen relativ ungefährdeten 9:5-Heimerfolg und sprangen damit auf den zweiten Tabellenplatz. Allerdings sei diese Platzierung nicht mehr als eine schöne Momentaufnahme, so die DJK.