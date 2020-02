3:0 – SCR-Erste lässt SU Annen keine Chance

Reckenfeld -

Langsam aber sicher sind die Sportkegler des SC Reckenfeld auf ihrer neuen Heimbahn so richtig angekommen. Gegen SU Annen präsentierten sich die Reckenfelder jedenfalls in einer starken Verfassung und setzten sich deutlich mit 3:0 durch. Dabei ließen die Gastgeber nie Zweifel daran, wer die Partie gewinnen würde – zu dominant traten die Reckenfelder am Wochenende auf.