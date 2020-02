Die Würfel waren schon Ende des Monats Januar gefallen – am gestrigen Freitag wurde im Ballenlager das Geheimnis gelüftet und die Preisträger offiziell geehrt. Im Rahmen der Sportlerwahl der Westfälischen Nachrichten setzten sich die B-Junioren des SC Greven 09 (Mannschaften), Silke Schlautmann (Trainer), Michael Pfennig (Sportler) und Yara Diallo (Sportlerinnen) in den einzelnen Kategorien durch. Erstmals in der Geschichte der Sportlerwahl entschied eine Jury – neben der Leserschaft – mit über die Vergabe der einzelnen Plätze. Zudem kooperierten der Stadtsportverband sowie die Westfälischen Nachrichten als Gastgeber erstmals seit vielen Jahren wieder mit der Stadt Greven, die die Möglichkeit nutzte, verdiente Athleten auszuzeichnen. Letztendlich avancierte die Veranstaltung zu einem großen Treffpunkt für die Grevener Sportler, die während des Abends ins Gespräch kamen und bis spät in die Nacht gemeinsam feierten.