Mit erfreulichen Resultaten kehrten die Grevener SSF Schützen von der Kreismeisterschaft, die auf der Schießanlage in Rheine-Rodde ausgetragen wurde, zurück. In der Disziplin KK 100 Meter Auflage werden Probeschüsse und 30 Wertungsschüsse pro Teilnehmer in einer Wettkampfzeit von 55 Minuten absolviert.

In der Mannschaftsaufstellung Sascha Howest, Andreas Döpker und Christian Wellermann belegte SSF Greven 2 in der Herrenklasse mit 876 Ringen den ersten Platz und wurde Kreismeister 2020.

Sascha Howest verwies in der Einzelwertung mit sehr guten 299 Ringen alle anderen Teilnehmer auf die nachfolgenden Plätze und errang den Titel 2020. Zweiter wurde Jan Keller mit guten 297 Ringen.

Mit 293 Ringen sicherte sich Christian Wellermann den vierten Platz vor Thorsten Keller, der ebenfalls 293 Ringen schoss und sich den fünften Platz sicherte. Andreas Döpker erreichte mit 284 Ringen den achten Platz.

In der Seniorenklasse 1+2 belegte SSF Greven 4 hinter den SFR Emsdetten 1 mit 877 Ringen den Vizekreismeistertitel. In der Mannschaft schoss Frauke Maitland gute 294 Ringe und errang den Kreismeistertitel 2020. Hier war die Freude von Frauke riesengroß, weil es ihr erster Wettkampftitel war und Frauke Maitland gerade neu in diese Wettkampfdisziplin eingestiegen ist.

Ralf Bernsjann landete mit 291 Ringen auf dem fünften Platz. Ebenfalls den fünften Platz belegte Wolfgang Schmalenberg in seiner Wettkampfklasse 2. Vizekreismeister in der Seniorenklasse 3 bis 5 wurde die Mannschaft von SSF Greven 1 mit Egon Artmeier, Horst Becker und Heinz Berning mit 863 Ringen.

Auf den vierten Platz kam SSF Greven 3 mit Josef Bone, Hildegard Wiesmann und Dieter Busjan mit 852 Ringen. Dieter Busjan erreichte in der Seniorenklasse 3 mit 289 Ringen Platz vier.

Den zweiten Platz mit 244 Ringen belegte Elisabeth Rohmann in ihrer Seniorenklasse drei. In der Seniorenklasse errang errang Horst Becker mit 290 Ringen schließlich den Kreismeistertitel 2020. Mit 288 Ringen kam Heinz Berning auf den zweiten Platz.

Egon Artmeier rundete das gewohnte Einsammeln der Medaillen mit 285 Ringen ab und landete auf dem dritten Platz.

Josef Bone schoss AK und kam auf insgesamt 287 Ringe. Mit 276 Ringen sicherte sich Hildegard Wiesmann erneut ihren Kreismeistertitel 2020 in der Seniorinnenklasse 5.