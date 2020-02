Sein Markenzeichen waren der Hut und sein Fahrrad. Momente, in denen er nicht auf dem Drahtesel unterwegs war, waren ebenso selten wie die, bei denen er auf seine Kopfbedeckung verzichtete. Eigentlich setzte der der langjährige Torhüter des SC Greven 09 seine Mütze nur dann ab, wenn er zwischen den Pfosten Stellung bezog. Dort, wo er in den 1940er und 1950er den Kasten sauber hielt. Und wo er auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn ein gerngesehener Gast war. Wie überhaupt auf den Sportplätzen der Stadt.

Bernhard Berlage, ein Ur-Gestein des Grevener Sports, war so etwas wie ein Grenzgänger. Nach der Gründung der DJK wechselte er ins Tor der Altherren der Bau-Weißen. Auch war er langjähriger Vereinswirt der DJK in der nach seiner Familie benannten Eckkneipe an der Münsterstraße.

Gleichwohl blieb er im Herzen immer ein Nullneuner. Seinem Stammverein hielt er bis zuletzt die Treue. Mit dem SC Greven 09 erlebte er auch seine größten sportlichen Momente. So wie das Spiel gegen Preußens Traditions-Elf, als ihm der legendäre Fiffi Gerritzen sieben Tore einschenkte. Ende vergangenen Jahres wurde Bernhard Berlage für seine 80-jährige Mitgliedschaft durch den Ehrenrat des SC Greven 09 ausgezeichnet.

Rosenmontag endete sein Weg. Bernhard Berlage verstarb im Alter von 90 Jahren.

In Erinnerung bleibt ein Mann, der trotz persönlicher Rückschläge stets Lebensfreude ausstrahlte, dem seine Familie besonders am Herzen lag und der nie um einen aufmunternden Spruch verlegen war.