Als es am Sonntag gerade nicht so läuft, hat Dirk Förstermann eine Idee. „Ein paar neue Impulse“, findet der 09-II-Coach so um die 70. Minute herum, wären jetzt nicht schlecht. Und zum Glück hat er dabei einen auf der Bank, der immer mal für einen verrückten Plan zu haben ist: „Stegemann in den Sturm!“, ruft Förstermann aus. Und beordert seinen Innenverteidiger in den Sechzehner gegenüber. Zehn Minuten später passiert, was irgendwie passieren musste: Jener Yannick Stegemann schweißt ein, zum 3:1 gegen den TuS Altenberge (81.). Eiskalt, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte. Früher gab Stegemann übrigens auch schon mal den Aushilfs-Torwart. „Ein polyvalenter Spieler“, scherzen seine Teamkameraden. Am Ende hat der SC 09 übrigens mit 3:2 (2:1) gewonnen – in einem Kick, der ansonsten nicht so der Burner war.

„Ganz ehrlich“, sagt Förstermann, „das war über weite Strecken nicht das, was wir uns vorgenommen hatten.“ Zwar ging es wunschgemäß los, mit einer traumhaften Bude von Lars Stöveken (27.) und einer lässigen von Timo Aymans (30.).

Doch unterm Strich, berichtete Förstermann, profitierten die schwachen Gastgeber davon, dass ihre Gäste eben noch ein bisschen schwächer waren. Einen Treffer bekamen sie von den Grevenern vor der Pause gleichwohl spendiert – und noch einen kurz vor Schluss: „Die Gegentore ärgern mich wirklich maßlos“, stöhnte der Coach. Und konnte nach dem Abpfiff doch schnell wieder schmunzeln: Knipser Stegemann sei Dank.