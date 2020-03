Der SC Blau-Gelb Gimbte hatte nach der langen Winterpause am Sonntag sichtbar Schwierigkeiten, wieder in die Spur zu finden. Beim Tabellenschlusslicht Saxonia Münster II kam die Mannschaft von Dragan Grujic nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Ein Ergebnis, das für den ambitionierten B-Ligisten einer Enttäuschung gleich kam. Nach der frühen Führung der Gastgeber, die nach 10 Minuten eine Unachtsamkeit in der Gimbter Innenverteidigung bestraften, benötigten die Gimbter bis zur 85. Minute, um den Ausgleich zu erzielen. Einmal mehr war Verlass auf Adam Kozakowski. Gimbtes Torjäger bewahrte nach einem Zuspiel von Felix Hehemann den Überblick, drehte sich mit Ball am Fuß im Strafraum und versenkte das Spielgerät zum späten 1:1. „Wir hatten bestimmt 70 Prozent Ballbesitz“, beschrieb Grujic das Übergewicht seiner Mannschaft, der allerdings der letzte Zug zum Tor fehlte. „Im Abschluss waren wir einfach zu kopflos“, stellte der Trainer fest. Immerhin ließ seine Mannschaft nicht locker. In den letzten zehn Minuten schnürte sich Saxonia im eigenen Strafraum ein, holte die Brechstange heraus und kam immerhin noch zu einem Treffer. Mehr Zählbares war zum Auftakt offenbar nicht drin.

Bereits an diesem Donnerstag ist die nächste Partie für den SC Gimbte angesetzt. Um 20 Uhr erwarten die Blau-Gelben Borussia Münster II. In Anbetracht der Regenfälle scheint ein erneute Absetzung allerdings wahrscheinlich.