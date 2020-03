Timo und Isabell Verhoeven haben sich nicht auf einen Tanz spezialisiert. Das Paar vom TSC Ems-Casino besteht den Vergleich mit zehn Tänzen. Und das auf hochklassigem Niveau. Bei den Gebietsmeisterschaften stellten sie ihre Klasse am vergangenen Wochenende unter Beweis, als sie sich den Titel sicherten.

Gebiets- und Landesmeisterschaften

Die Kombination ist so etwas wie die Königsklasse in dieser Disziplin. An die Tanzpaare, die in allen zehn Standard- und Lateintänzen gegeneinander antreten, werden enorme Herausforderungen an Talent, Trainingseinsatz und Körperbeherrschung gestellt. Zehn Tänze zu trainieren, erfordert extrem viel Energie und Zeit.

Am Samstag stellte sich das Grevener Tanzpaar der Konkurrenz in Münster. Mit viel Energie und toller Ausstrahlung zeigte es zehn mitreißende Tänze und wurde mit dem Gesamtsieg des Turniers belohnt.

Jetzt freuen sichTimo und Isabell Verhoeven auf die Deutsche Meisterschaft Ende März in Klein-Nordende.

Gute Präsentation von Peter Klaas und Anne Harbig

Peter Klaas und Anne Harbig starteten bei der ebenfalls am vergangenen Wochenende ausgetragenen Landesmeisterschaft der Senioren IV S Standard.

Anfang des Jahres gerade erst in diese höchste deutsche Leistungsklasse aufgestiegen, war ihr Ziel ihre jetzt deutlich schwereren Choreographien auf die Fläche zu bringen und sich gut zu präsentieren. Das gelang den TSC-Tänzern gut und sie wurden mit dem Anschlussplatz an die erste Zwischenrunde belohnt.