Doppel-Verstärkung aus Albachten

Greven -

Im Sport ist nichts los. Keine Spiele, keine Tabellen, leichte Anzeichen auf ein Wiederbeleben der Bundesliga. Zeit, um in Ruhe die Mannschaften aufzubauen. Trainer Mirsad von Greven 09 war auf Werbetour und ist in Albachten fündig geworden. Mit Mika Lisza und Daniel Golparvari kommen zwei hoffnungsvolle 25-Jährige in die erste Mannschaft. Ihr Traum: Mit Greven aufzusteigen.