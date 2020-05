In der Ruhe liegt die Kraft. . .

Mit der Entscheidung, nicht nur Bewegung an der frischen Luft zu erlauben, sondern auch Sporthallen wieder zu öffnen, hat die NRW-Landesregierung Vereine und Kommunen gleichermaßen überrascht. Trotz der weiterhin geltenden Einschränkungen, die Lockerungen für den Freizeit- und Breitensport sind weitreichend und bieten vielen Aktiven die Rückkehr auf Plätze und in Hallen. Theoretisch. Gleichwohl so richtig ist der Vereinssport noch nicht in Bewegung gekommen. Das hat mehrere Gründe. . .

Anruf bei Frank Simon. Der designierte Vorsitzende des TVE hockt an diesem Nachmittag zusammen mit Paula Windau im vereinseigenen Sportzentrum Kroner Heide. Wie so oft in den vergangenen Tagen. „Unser zweites Wohnzimmer“, witzelt Simon. Zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden brütet Simon über Plänen, um das Sportprogramm des TVE wieder ans Laufen zu bringen. Doch an Normalbetrieb ist noch lange nicht zu denken.

Weil Abstandsregelungen einzuhalten sind, überlegen die Verantwortlichen beim TVE, wie sie die entsprechenden Voraussetzungen in der Kroner Heide schaffen können.

Der Plan: Um zusätzlich Raum zu schaffen, wird der Hallentennisplatz zur Sportfläche für Fitnessangebote umgenutzt. „Wir bedecken den Boden mit einem Schutzbelag“, erklärt Simon, der spätestens kommenden Montag wieder mit Angeboten starten möchte.

Ob zu diesem Zeitpunkt auch städtische Hallen wieder zur Verfügung stehen, ist noch offen. Vor der Freigabe steht die Klärung der Frage, wie die Reinigung der Hallen gewährleistet werden kann. Das von der Stadt beauftragte Unternehmen befindet sich im Moment im Dauereinsatz in den Schulen.

Immerhin: Die Sportplätze stehen den Nutzern wieder offen. Die Leichtathleten wird es freuen, die Fußballer zögern hingegen noch. Denn Fußball ist alles andere, nur nicht kontaktlos. „Ich persönlich finde die Regelung mehr als unglücklich“, meint Philipp Wimber. Der Vorsitzende des SC Greven 09 bewertet Überlegungen kritisch, Fußballer zunächst ohne Zweikämpfe zurück aufs Spielfeld zu lassen. „Wir lassen das Trainingsgelände zunächst zu und warten auf das, was von der Stadt kommt“, stellt Wimber klar. Den 30. Mai, wenn klassische Kontakt-Sportarten wie Fußball, Volleyball und Handball gestattet werden sollen, hält er für den besseren Starttermin. „Bis dahin sind noch drei Wochen Zeit, um sich in Ruhe zu überlegen, wie ein entsprechendes Konzept funktionieren kann.“

Ebenfalls auf Schnellschüsse verzichten will man beim SC Reckenfeld. „Wir freuen uns, dass es weiter gehen darf“, meint Andrew Termöllen. Gleichwohl betont der SCR-Vorsitzende: „Safty first. Erst auf den Stuhl, dann auf den Tisch.“ Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen will Termöllen an diesem Dienstag überlegen, wann sein Verein wieder mit welcher Sportart beginnt. „Alle brennen darauf, wieder Sport zu machen“, berichtet Termöllen. Doch auch er favorisiert einen durchdachten Plan.

An einem solchen tüfteln sie bei der DJK BW Greven seit dem vergangenen Wochenende. Nach den Tennisspielern, die seit Samstag wieder aktiv sind, will der Verein ab kommenden Montag seine drei Sporträume in der Emsaue wieder mit Leben füllen. Fitnesskurse, Turnen, Workout, Tanzen: Nach und nach erwacht der Verein wieder zum Leben. Zuvor gilt es, nicht nur Hygiene- und Verhaltensregeln zu Papier zu bringen. Übungsleiter, Trainer und Teilnehmer: Sie alle müssen unterwiesen werden und wissen, was auf sie zukommt in einer Phase, in der es zwar um Lockerungen geht, Einschränkungen aber weiterhin unvermeidbar erscheinen.

Für den Sport- und Freizeitbereich gelten in NRW folgende Stufen:

Seit vergangenem Donnerstag ist der Sport- und Trainingsbetrieb im kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport wieder erlaubt – sofern der Sport auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen oder im öffentlichen Raum stattfindet.

Ein Abstand zwischen Personen von 1,5 Metern und die Einhaltung strikter Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen müssen gewährleistet sein. Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume dürfen nicht genutzt werden. Zudem sind Zuschauerbesuche vorerst untersagt. Bei Kindern unter zwölf Jahren ist jedoch das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.

Seit Montag ist die Öffnung von Fitnessstudios, Tanzschulen und Sporthallen/Kursräumen unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen wieder möglich.

Ab dem 30. Mai soll die Ausübung von Sportarten auch mit unvermeidbarem Körperkontakt (wie etwa Handball) und in geschlossenen Räumen wieder gestattet werden, ebenso der Betrieb in Hallenbädern. Sportliche Wettbewerbe im Kinder-, Jugend- und Amateurbereich sind dann ebenfalls zulässig – die Nutzung von Umkleide- und Sanitäranlagen ist unter Auflagen gestattet.