Der langsame Weg zurück. . .

Die einen machen es, die anderen warten noch – zudem gibt es bei den einzelnen Klubs nach wie vor Unsicherheiten, in welcher Form trainiert werden darf – von einem normalen Wettkampfgeschehen ganz zu schweigen. Immerhin rollt er wieder, der Ball bei den Fußballern. Zwar noch recht holprig, aber immerhin. . .

Keine Spiele auf zwei Tore, ebenso keine Zweikämpfe. Stattdessen Hütchen umdribbeln, Pass- und Fitnessübungen. Fußballtraining ist aufgrund der Corona bedingten Beschränkungen im Moment nur eingeschränkt möglich. Bei der DJK sind die Fußballer in der vergangenen Woche zurück auf den Platz gekehrt. Und trotz aller Einschränkungen froh, dass es überhaupt weitergeht.

„Bei hervorragendem Fußball-Wetter haben zahlreiche Mannschaften die Möglichkeiten genutzt, sich nach der Öffnung der Kontaktregeln wieder auf dem Platz zu bewegen“, berichtet Norbert Gellenbeck. Der Abteilungsleiter des Vereins hat zuvor einige Mal mit seinen Mitstreitern im Fußball-Ausschuss konferiert und die Trainer des Vereins anschließend instruiert. „Trainer und Spieler sind sehr froh, wieder die gewohnten Gesichter in einer etwas größeren Gruppe zu sehen. Klar, das Spielen gegeneinander mit Zweikämpfen fehlt, aber auch so gab es nur positive Feedbacks“, meint Gellenbeck, der das Verhalten der Trainer lobt: „Die Trainerinnen und Trainer von der F-Jugend bis zu den Senioren zeigen sich bei der Gestaltung des Trainings sehr einfallsreich und erfinderisch.“

Bei der DJK haben in der vergangenen Woche zunächst acht Teams das Training in der Emsaue wieder aufgenommen. Weitere Mannschaften sollen nach und nach folgen.

Nach den Ankündigungen des Landes NRW hoffen die Fußballer darauf, dass ab Pfingsten nicht nur eingeschränkt trainieren dürfen, sondern zum normalen Spiel mit Mannschaften, Zweikämpfen und größeren Gruppen zurückkehren dürfen.

Nach wie vor in einer Art Schock-Starre befinden sich die Saerbecker Fußballer. Nach Abbruch der Saison geht nichts mehr bei den Falken, was Trainer Holger Althaus nicht wirklich zur Ruhe kommen lässt. „Keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Ich hätte mir einen vernünftigen Abschluss gewünscht“, sagt Althaus, der sich beim SC nun ohne offizielle Verabschiedung verabschiedet hat. „Am vergangenen Wochenende wäre ja der letzte Spieltag und auch das Stadionfest gewesen. Das ist jetzt alles ausgefallen. Ich habe den Spielern per whatsapp eine längere Nachricht zukommen lassen. Aber schön ist das natürlich nicht. Vielleicht können wir ja im Juni noch einmal zusammen trainieren und ein Bierchen trinken“, so Althaus weiter.

Andreas Sommer, der beim SC Greven 09 als Trainer der ersten Mannschaft aufhört, zuckt etwas ratlos mit den Schultern. „Musi“ hat zwar bereits wieder unter Einhaltung der aktuellen Bestimmungen mit der ersten Mannschaft trainiert, doch mit „Fußball light“ kann sich der Grevener nur schwer arrangieren. „Wir können ja nicht mehr auf ein Ziel hin trainieren. Das ist alles ziemlich unerfreulich. Wie es jetzt konkret weitergeht, kann ich auch nicht sagen. Ich werde mich auf jeden Fall offiziell von der Mannschaft verabschieden, wenn es wieder möglich ist“, sagt Sommer.

Recht gut aufgestellt präsentiert sich der SC Reckenfeld. „Wir sind ja dankbar dafür, dass wir überhaupt wieder vor den Ball treten dürfen“, sagt Trainer Thorben Zilske. Die erste und zweite SCR-Mannschaft steigt nach und nach wieder ins Training, wobei Zilske und seine Kollegen alternative Übungen einfließen lassen, um das Training zu gestalten. „Wir müssen abwarten, wie sich alles entwickelt und halten uns an die Vorgaben. Das geht auch ganz gut – es ist jetzt halt unser Alltag.“

Nach der langen Pause mit gesperrten Trainingsplätzen entfällt beim SC Reckenfeld die sonst übliche Sommerpause. Zilske rechnet damit, dass Ende August wieder Testspiele stattfinden dürfen und richtet seine Planungen nach einem Saisonstart im September aus.

Bei BG Gimbte hat der neue Trainer Daniel Helmes mit dem Training begonnen. Allerdings mit gebremstem Schaum zumal die Blau-Gelben noch nicht zu 100 Prozent wissen, in welcher Liga sie in der kommenden Saison antreten werden. So sitzen die Gimbter Fußballer aktuell zwischen den Stühlen und warten ab, wie sich die sportliche Zukunft entwickelt.