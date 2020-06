Während sich der Fußball-und Leichtathletikverband Westfalen gerade erst dazu durchgerungen hat, die Spielzeit 2019/20 der Amateurkicker auch offiziell für beendet zu erklären, wagt der Tennisverband bereits den Neustart. Seit Anfang dieser Woche finden NRW-weit wieder Mannschaftsspiele statt. Den Weg dafür frei gemacht hat die Landesregierung, die Punktspiele im Amateur- und Breitensport seit dem 30. Mai wieder gestattet. Gleichzeitig hat der Verband seine Hausaufgaben erledigt. Dass die Vereine eine Rückkehr zum Spielbetrieb herbeisehnen, davon zeugt das Meldeergebnis für die Sommerrunde.

Man könnte meinen, anders als die meisten anderen Sportarten hat das Tennis die Corona-Pandemie ohne größere Auswirkungen bewältigt. Allein der sonst übliche Start in die Freiluftsaison hat sich in diesem Jahr um ein paar Wochen verzögert. Doch seit den ersten Lockerungen der NRW-Regierung herrscht Hochbetrieb auf den Tennisanlagen.

Vor allem der Umstand, dass Tennis abgesehen vom Hand-Shake ohnehin kontaktlos vonstatten geht, hat eine rasche Rückkehr auf die Plätze geebnet. Auf das Händeschütteln verzichten Tennisspieler landauf landab. Zudem hat der Westdeutsche Tennisverband offenbar ein schlüssiges Hygiene-und Infektionsschutzkonzept erarbeitet, das neben Abstandsregelungen auch die Frage der Nutzung von Umkleiden und Duschen beantwortet und von den Gesundheitsämtern abgesegnet wurde.

Auf den Trainingsauftakt folgt nun also auch die Rückkehr zum Spielbetrieb. Allerdings nicht in allen Vereinen. Die Damen 55 des TVE verzichten ebenso auf die Teilnahme an der Sommerrunde wie die Damen 40 und die Herren 50 des SC Falke Saerbeck. Beim TC Rot-Weiß stößt das Angebot des Verbandes dagegen auf ebenso großes Interesse wie bei der DJK und dem TC Grün-Weiß Reckenfeld. Rot-Weiß startet mit 14 Mannschaften. Klassenhöchstes Team sind die Damen 55, die in der Verbandsliga aufschlagen. Die DJK ist gar mit 15 Mannschaften in dieser Sommerrunde vertreten. Grün-Weiß schickt vier Teams ins Rennen. Mit 33 Mannschaften, darunter zahlreiche Jugendteams, befindet sich Grevens Tennis-Szene nahezu wieder im Normalmodus.

Und zugleich in einer absoluten Ausnahmestellung. Denn in den meisten anderen Sportarten ist noch vollkommen unklar, wann und wie es mit Meisterschaftsspielen weitergeht. Hallensportler wie die Hand- und Volleyballer träumen zunächst von einer Rückkehr zum Trainingsbetrieb.