Pia Recker hatte als FSJ’lerin ein besonderes Corona-Projekt ins Leben gerufen und forderte alle TVE-Kinder zu einem Malwettbewerb auf. Wenn der Sport schon ausfällt – malen kann man ihn ja zumindest auch zuhause. Bis zum 15. Mai konnten die Kinder ihre Bilder beim TVE einsenden. Die Gewinner beider Altersklassen stehen nun fest. Sie wurden während der Jahreshauptversammlung des TVE Greven ausgezeichnet.

Es warteten schicke T-Shirts in den TVE-Vereinsfarben auf die ersten drei Sieger in den beiden Altersklassen. In der Altersklasse 1 (3 - 5 Jahre) belegte Matilda Schulte den ersten Platz. Enna Petring den zweiten Rang und Leo Dumonti den dritten Platz.

Matilda malte ein Bild von sich bei einer Turnstunde mit den Turnminis, auf Ennas Bild ist sie bei einer Schwimmstunde zu sehen und Leo zeigt auf seinem Bild, wie wild er bei den Turnzwergen auf dem Trampolin hin und her springen kann.

In der Altersklasse 2 (6 - 10 Jahre) gewann Milla Brinker den ersten Platz und Mathilda Menne den zweiten Rang. Milla malte ein Selbstporträt von sich beim Volleyball, Mathilda malte ein Bild von Schwimmern, die gerade ihre Bahnen im Freibad ziehen.

Bei der Entscheidung, wer den dritten Platz belegen sollte, wurde es schwierig für die Jury. Schließlich kam sie zu dem Entschluss, zwei dritte Plätze an Frida Janotta und Emma Terfloth, zu vergeben. Frieda malte eine Turnerin beim Handstand auf einer Wiese und Emma malte sich und ihre Freundin, wie sie gemeinsam Volleyball spielen.

Als Dankeschön für ihre Teilnahme erhielten alle Kinder ein kleines Geschenk. Für diejenigen, die nicht an der Preisverleihung teilnehmen konnten, liegt ihr Geschenk zu den Geschäftszeiten in der TVE-Geschäftsstelle zur Abholung bereit.