Frühzeitige Planung zahlt sich aus

Was in der vergangenen Saison nicht klappen sollte, nehmen die Fußballer des SC Greven 09 nun erneut ins Visier: den Aufstieg in die Landesliga. Der Kader von Neu-Coach Mirsad Celebic wurde noch einmal ganz gezielt in der Breite verstärkt. 31 Spieler bewerben sich aktuell für einen Platz im Kader des heimischen Bezirksligisten, der in gut drei Wochen in die Vorbereitung startet.