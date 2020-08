Das kommende Wochenende steht für den Golfclub Aldruper Heide ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen. Der Höhepunkt für die jungen Golfer und Golferinnen ist die alljährlich stattfindende Jugendclubmeisterschaft, die dieses Jahr zum 25. Mal auf der Golfanlage ausgetragen wird.

Die Kids in der Altersklasse (AK) 12 spielen zwei mal neun Bahnen; am Samstag die Bahnen eins bis neun und am Sonntag die Bahnen zehn bis 18. Die AK 18 spielt zwei mal 18 Bahnen. Am Sonntag spielen die „Minis“ sieben Bahnen von den Kinderabschlägen. Da die Jugendabteilung in allen Altersklassen deutlich angewachsen ist, rechnen die Organisatoren mit einem großen und leistungsstarken Teilnehmerfeld. Mit dabei sind auf jeden Fall die Vorjahressieger Johanna Schobben und Lennard Averbeck (beide AK12) und Anna Semesdiek (AK18).

Es findet an beiden Tagen ein Live-Scoring statt. Der Link wird auf der Homepage (www.golfclub-aldruper-heide.de) vor Beginn des ersten Wettkampftages online gestellt. Am Samstag gibt es jeweils nach neun Loch eine Aktualisierung, am Sonntag werden die Aktualisierungen nach mehreren Bahnen online gestellt.

Am Sonntag sind alle Clubmitglieder, Golfinteressierte, Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte ab 13 Uhr ganz herzlich eingeladen, das Eintreffen der Jugendspieler am Grün 18 (Rudis Hütte) zu begleiten. Über eine Unterstützung würden sich die Jugendlichen sehr freuen. Die aktuellen Hygieneregeln und Abstandsgebote sind einzuhalten. Die Siegerehrung findet ebenfalls am Grün 18 statt.

Die Organisatoren bedanken sich schon bei allen Helfern und Helferinnen rund um die Jugendclubmeisterschaft für ihr Engagement und ihren Einsatz.