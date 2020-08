Mit viel Licht und wenig Schatten präsentierten sich die B-Liga-Fußballer des SC Reckenfeld im Duell mit dem A-Ligisten FSV Ochtrup. Und dennoch: Die erste Runde war Endstation für die Mannschaft von Thorben Zilske. Durch in Gegentor in der fünften Minute der Nachspielzeit hatten die Reckenfelder am Dienstagabend das Nachsehen und strichen mit 2:3 die Segel.

„Wir haben vorbildlich gespielt“, stellte der SCR-Trainer klar, dass er von dem Auftritt seiner Elf keineswegs enttäuscht war. Allein Rückkehrer Lars Dömer haderte mit seiner Leistung. In zwei entscheidenden Szenen gab der SCR-Schlussmann eine ungewohnt unglückliche Figur ab. Bei zwei Gegentoren langte Dömer daneben.

Den besseren Auftakt in einem aus Zilskes Sicht flotten und sehenswerten Pokalspiel erwischten die Gäste. Deren Torjäger Mohammed Sylla lupfte bereits nach drei Minuten den Ball zum 0:1 über Dömer. Was dem Tatendrang der SCR-Fußballer keinen Abbruch tat.

Lukas Wentker und Lukas Heine drehten den Spieß um, bevor erneut Sylla den Ausgleich markierte. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal 30 Minuten verstrichen.

Wer nun glaubte, das muntere Toreschießen ginge weiter, musste sich gedulden. Erst, als sich die meisten Beteiligten auf eine Verlängerung eingestellt hatten, fiel die Entscheidung zugunsten des ambitionierten A-Ligisten. Und das auch noch aus stark abseitsverdächtiger Position.

Von Frust trotzdem keine Spur. Stattdessen stellte Thorben Zilske voller Selbstbewusstsein fest: „Wir sind gut drauf.“

An diesem Samstag erwartet der SCR den VfL Ladbergen III zum Testspiel am Wittlerdamm (15 Uhr). Zum Saisonstart am 6. September gastiert der SV Burgsteinfurt in Reckenfeld.