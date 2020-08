Zwei Tage nach dem Pokalsieg gegen Wolbeck gab es für die Fußballer des SC Greven 09 in Senden nichts zu holen. Beim dortigen Landesligisten kassierten die Grevener gleich sieben Gegentreffer. Was nahelegt, dass die Grevener alles andere als eine Galavorstellung ablieferten. „Das war nicht lustig“, zeigte sich denn auch Trainer Mirsad Celebic alles andere als angetan von dem Auftritt. Am Sonntag steckte den 09ern nicht nur das Pokalspiel in den Beinen. Auch der Mannschaftsabend am Samstag tat offenbar seinen Teil zum schwachen Auftritt bei.

Gleichwohl: Celebic gab sich nachsichtig. „Das darf passieren. Aber nur einmal.“ Vor allem Nachwuchskeeper Jons Grusemann, der diesmal den Vorzug vor Stammtorhüter Luca Dömer, erhielt, durfte sich in dem Testspiel nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen.

Allerdings musste Grusemann den Ball häufiger aus dem Netz fischen als ihm lieb war. Bereits nach zwölf Minuten geriet Greven in Rückstand. Zur Halbzeit lag der Bezirksligist bereits aussichtslos mit 0:6 hinten. Im zweiten Durchgang nahm der VfL Senden dann den Fuß vom Gaspedal, ohne jedoch der Mannschaft von Mirsad Celebic einen Ehrentreffer zu gönnen.

Am Dienstag hätte der SC Greven 09 die Scharte ausmerzen können. Doch das geplante Testspiel bei Borussia Emsdetten wurde aufgrund eines Corona-Verdachts rund um die Emsdettener Mannschaft zunächst abgesetzt. Sollte das Ergebnis negativ ausfallen, wird die Begegnung bereits am Donnerstag nachgeholt.

Schon am Samstag (13 Uhr) lässt Grevens Trainer sein Team gegen eine weitere höherklassige Mannschaft antreten. Die 09er testen dann beim Westfalenligisten TuS Hiltrup. Die Partie verspricht auch deshalb ein interessantes Duell zu werden, weil es eine Woche (29. August) später gegen einen weiteren Westfalenligisten geht. Dann allerdings nicht zu Testzwecken. Dann geht es um den Kreispokaltitel.