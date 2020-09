Coronabedingt fand die diesjährige Mannschaftsmeisterschaft der Jungen und Mädchen in NRW ohne Qualifikationsrunden statt. In der AK 18 in Coesfeld ging ein altersgemischtes Mädchenteam des GC Aldruper Heide an den Start. In dem leistungsstarken Teilnehmerinnenfeld war man krasser Außenseiter. Hinzu kam, dass die Aldruperinnen das jüngste Team stellten.

Bereits zum dritten Mal in Folge war der G&LC Coesfeld ein perfekter Gastgeber für dieses Jugendturnier. Der Platz präsentierte sich in vorzüglicher Verfassung. Die Aldruper Mädels haderten allerdings mit den ondulierten Grüns, die das Putten deutlich erschwerten.

Trotzdem spielte das Aldruper Team recht solide. Anna Semesdiek (18) kam mit einer 86 ins Ziel, Sophia Middleton (15) folgte mit einer 88, Johanna Schobben (12) spielte eine 90-er Runde und Luise Hartmann (11) kam auf 95 Schläge. Mit einem Mannschaftsergebnis von 264 Schlägen (+49 über Paar) belegte man den zehnten Platz. Gerade die jungen Mädels konnten viele Erfahrungen sammeln, die ihnen in den nächsten Jahren bestimmt zu Gute kommen werden.

Im Kampf um Gold kam allerdings kaum Spannung auf: Der GC Hubbelrath siegte mit zehn Schlägen über Par ganz souverän. Zwölf Schläge mehr (+22) hatte die Vertretung des GC Bergisch Land gebraucht und nur weitere drei Zähler dahinter folgte schon der Düsseldorfer GC.