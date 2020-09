Viele Tore und Monopoly

Gut möglich, dass die erste Bezirksliga-Tabelle dieser Saison im XXL-Format über mehreren Grevener Betten hängt. 6:0! Die A1-Junioren des SC Greven 09 fideln den FC Epe ab und sind als Aufsteiger gleich mal Spitzenreiter. Ein Paukenschlag, der aus Trainer-Sicht freilich nüchterner klingt: „Die Mannschaft hat unsere Pläne gut umgesetzt“, loben Damian Feldmann und Torben Mais.

Letzterer hat die Corona-Pause übrigens für einen Sechstagebart genutzt. An den sechs Buden arbeiten die Schöneflieth-Jungs ab Mitte der ersten Halbzeit. Und gleich die erste ist ein echtes Kunstwerk: Malte Drewes könnte den Ball ja stoppen und sich drehen, aber nein, er nimmt ihn direkt, mit dem Rücken zum Tor – zugeschaut und mitgestaunt, 09 führt (21.).

Eine Zeitlang klappt plötzlich alles: Jonah Böttcher schiebt zum 2:0 ein (23.), Drewes wenig später zum 3:0 (32.). Kaum haben die vielen Zuschauer mal fertig gejubelt, rollt der Ems-Express schon wieder los. Die Gastgeber kombinieren sich phasenweise in einen Rausch. Und als wäre das nicht genug, gibt ihnen der Fußballgott jetzt auch noch einen aus: 38. Minute, Marcel Lukas zieht aus einem unmöglichen Winkel ab, quasi von der Grundlinie, das kann nach menschlichem Ermessen nicht funktionieren – aber auch der ist drin.

Es erinnert nun irgendwie ein bisschen an Monopoly: Wer eh schon fünf Hotels auf der Schloßallee gebaut hat, kriegt auch noch Einkommenssteuer zurück. Epe – um im Bilde zu bleiben – geht daraufhin natürlich nicht mehr über Los, und zieht keine 4000 Mark ein. Doch die Gäste wirklich tapfer: Sogar nach Konstantin Baans 5:0 (43.) geben sie weiter ihr Bestes, um sich hier vielleicht doch noch in der Statistik zu verewigen. Einmal muss 09-Keeper Justus Janning auch tatsächlich beherzt eingreifen. Ansonsten läuft das aber nach dem Seitenwechsel nahtlos weiter in eine Richtung.

Nicht mehr ganz so spektakulär, allerdings immer noch mit der einen oder anderen Sehenswürdigkeit: Nach einer Stunde sind es erneut Marcel Lukas und seine Schusskünste, die für Trubel sorgen – diesmal ganz ohne Glück, einfach nur ein fabelhafter Dropkick, das halbe Dutzend ist voll!

Dass es dabei bleibt, verdanken die Gäste ihrem hervorragenden Schlussmann, der sehr aktiv Eper Schadensbegrenzung betreibt (70./74./87./89.). So bleibt es beim halben Dutzend.