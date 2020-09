Frei nach dem Motto: „Every year the same procedure“ veranstalteten die DJK-Tennisspieler ihre allsommerliche Doppelvereinsmeisterschaft.

Bei den Damen konnte sich Jana Ogrodowski mit Kerstin Schone gegen Birga Pfitzner und Katrin Siemon durchsetzen. Die Herrenfinalisten Franz-Josef Becker und Stephan Röhrig bewiesen ihre Doppelroutine gegen Tim Herding und Giuliano Ciarimboli. Nachdem der Start ziemlich verregnet war und alle fast zwei Stunden später als geplant starteten flogen die Bälle auf vier Plätzen.

Die Damen spielten in vier Gruppen jeweils um den Gruppensieg und danach kämpften die Gruppensieger um die vorderen Platzierungen. Nach sehr aufregenden Matches, die oft über Einstand gespielt wurden, standen die beiden Finalistenpaare fest. Vor allem Pfitzner/Siemon hatten ihre Winner so gar nicht auf dem Zettel, da doch einige Routiniers am Werke waren. Am Ende, nach vielen Angriffen und Breaks, gewann dann verdient das Paar Ogrodowski/Schone.

Bei den Herren traten in diesem Jahr erstmalig auch ein Juniorenteam mit an (Nils Masthof und Jonas Pfitzner). Die Beiden schlugen sich erstklassig im Kreise der Senioren und gewannen ebenso einige Sätze.

Bis ins Finale reichte es dann nicht. Hier treffen sich die Altmeister Becker/Röhrig mit Herding und Ciarimboli. Der letzte Fight des Tages konnte sich sehen lassen und zeigte allen Neulingen, was „Mann und Frau“ mit guter Technik und Trainingsschweiß erreichen kann.