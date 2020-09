Nach dem harterkämpften und knappen 7:5-Auftaktsieg über den Aufsteiger SV Spexard müssen die Herren des Tischtennis-Verbandsligisten DJK Blau-Weiß Greven nun am kommenden Samstagabend in Bielefeld, beim SV Brackwede II, antreten.

Die Gastgeber mussten sich zu Saisonbeginn bei einem der Staffelfavoriten, dem TTC Mennighüffen, klar geschlagen geben, aber dies sollte nicht der Maßstab für die echte Leistungsfähigkeit der Bielefelder sein. Ihnen fehlten seinerzeit ihre Nummer zwei und die Nummer vier, so dass sie, in Bestbesetzung, sicher eine Klasse stärker sein können und den Grevenern alles abverlangen werden.

Die DJK-ler fahren aber mit viel Selbstbewusstsein nach Brackwede, um dort zwei weitere Punkte einsammeln zu können. Wenn das Team eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen kann, sollte es möglich sein, aus dem guten Auftakt einen sehr guten zu machen.

An den vorderen Positionen sollten der gegen Spexard überragende Max Haddick und auch Hendrik Waterkamp für ein Grevener Übergewicht sorgen können. An den Positionen drei und vier dürfte es für Stephan Bothe und Matthias Kaltmeier ausgeglichen zugehen, den dort verfügen die Gastgeber über viel Qualität und an den Positionen fünf und sechs wird neben Sinan Incegoz der zuletzt sehr formstarke Torsten Radke aus dem Bezirksligateam zum Einsatz (für ihn pausiert Reinhard Rothe) kommen und dort für entscheidende Punkte sorgen – wenn es nach dem Willen der Gäste geht.

Mit einem weiteren Erfolg könnten sich die Blau-Weißen erst einmal in vordere Gefilde der Tabelle der Verbandsliga absetzen und den kommenden schweren Aufgaben etwas gelassener entgegen sehen. Am 20. September geht es im Auswärtsderby zum TuS Hiltrup. Der TuS ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet.

Samstag, 12. September, 18.30 Uhr, Neue Turnhalle Vogelruthschule, Vogelruth 1, 33647 Bielefeld

Die Aufstellung der DJK im Auswärtsspiel in Bielefeld:

1. Max Haddick

2. Hendrik Waterkamp

3. Stephan Bothe

4. Matthias Kaltmeier

5. Sinan Incegoz

6. Torsten Radke