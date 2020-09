Es läuft bei den Falken

Es läuft beim SC Falke Saerbeck – man kann es wohl nicht anders sagen. Im Jahr eins nach Trainer Holger Althaus haben sich die Falken nach einem rumpeligen Start schnell gefangen und holen in der Tabelle der Kreisliga A Tecklenburg mit Meilen-Schritten auf.

Das dürfte sicher auch ein Verdienst von Dragan Grujic sein, der zuletzt noch in Gimbte tätig war und in Saerbeck Neuland betritt. Nach seinem persönlichen Aufstieg in die A-Liga ist für Grujic nicht nur am Saerbecker Sportgelände vieles neu, auch die Kreisliga-Staffel Tecklenburg dürfte für den Coach eine Rechnung mit vielen unbekannten Gegnern darstellen. Was allerdings kaum Auswirkungen auf die sportliche Performance der Falken hat. „Die Trainings-Situation in Saerbeck ist der reine Luxus. Beteiligung und Motivation bei den Spielern – alles top“, sagte Grujic schon vor Wochenfrist.

Ein gutes Beispiel dürfte Dennis Teupen sein. Das Vorstands-Mitglied ist gleichzeitig auf dem Spielfeld aktiv und beruflich stark gebunden. In der abgelaufenen Woche standen rund 2500 Dienstreise-Kilometer auf dem Programm. Trotz der Strapazen rückt der Fußball am Wochenende ganz klar in den Fokus von Teupen. „Es macht ja auch Riesenspaß. Die Jungs sind mit Feuereifer bei der Sache. Und deshalb wollen jetzt auch gegen Eintracht Mettingen punkten“, sagt der Vollblut-Falke.

Nach einem unnötigen 1:3 in Büren hatten die Fußballer gegen SW Esch den ersten Saisonsieg gelandet (3:1), zuletzt gab es ein 3:0 in Hopsten. Nun soll der nächste Erfolg gegen Eintracht Mettingen folgen. Dennis Teupen warnt allerdings vor übertriebener Euphorie. „Mettingen ist so etwas wie ein schlafender Riese. Mir ist nicht so recht klar, warum die nicht weiter oben stehen.“

In erster Linie wollen die Saerbecker aber auf sich selbst schauen und die spielerische Linie, vorgegeben von Dragan Grujic, weiterverfolgen. Diesbezüglich müssen die heimischen Fußballer jedoch etwas mit ihren Kräften haushalten. Nach der Partie morgen gegen Mettingen steht am kommenden Dienstag das Kreispokalspiel in Uffeln auf dem Programm. Am nächsten Freitag geht es dann in einem weiteren Meisterschafts-Heimspiel gegen Brukteria Dreierwalde. Ein kleines Mammut-Programm, dass vor den Falken liegt. Aber mit der passenden Portion Spaß bei der Sache lassen sich schließlich Berge versetzen.