DJK-Reserve mit Licht und Schatten

Sieg und Niederlage musste die zweite Mannschaft der DJK Blau-Weiß Greven in der Tischtennis-Bezirksliga quittieren. Zunächst gelang in Stammbesetzung im Nachholspiel beim SuS Neuenkirchen ein 9:3-Erfolg, den vor allem Peter Everding im mittleren Mannschaftdrittel, aber auch Roman Lakenbrink und Björn Ahrens im unteren Mannschaftsdrittel mit jeweils zwei Einzelsiegen herausholten.

Die Punkte in Neuenkirchen: Torsten Radke (1) Rajeevan Sithamparanathan (1) Peter Everding (2) Andreas Asche (1) Roman Lakenbrink (2)

Im Duell zweier bis dato ungeschlagener Mannschaften lief es dann am nächsten Tag beim TSV Handorf deutlich schlechter für die Blau-Weißen, die, ohne Peter Everding überdeutlich mit 2:10 verloren.

Zwanzig Sätze hatten die DJKler gewonnen, aber nur zwei Siege herausgeholt, das sagt schon einiges über die knappen Spiele aus. So gingen alle fünf Fünfsatzpartien an die Gastgeber und gerade, als die Begegnung noch „auf des Messers Schneide“ stand, unterlagen Björn Ahrens (11:13) und Torsten Radke (10:12) äußerst unglücklich mit zwei Bällen Unterschied im Entscheidungssatz. So wurde an der Stelle aus einem 3:2 ein 5:2 für die Gastgeber und einen Art Vorentscheidung erzwungen.

So half es nichts, dass Reservist Christian Tekaat stark aufspielte und einen Einzelsiege errang, denn außer ihm gelang nur noch Spitzenmann Torsten Radke ein Erfolg, das war’s.

Mit 7:5 Punkten sind die DJKler aber im gesicherten Mittelfeld und können den nächsten Aufgaben trotzdem gelassen entgegensehen.