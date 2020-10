Geburtstag und einen verdienten Sieg gefeiert

Der SC Reckenfeld entwickelt sich zu einer echten Größe in der Kreisliga B, was auch innerhalb der Stadtteils angekommen ist. Es war nämlich ganz schön was los beim Spiel gegen den SuS Neuenkirchen 3. Und am Ende stimmte auch das Ergebnis. Mit 2:0 setzten sich die Reckenfelder durch und kletterten damit auf Rang zwei der Tabelle.

Diese Zwischenbilanz wollte Trainer Thorben Zilske nach dem Erfolg zwar nicht überbewerten, aber natürlich blickt auch Zislke gerne auf die Erfolge, auf die der SCR mittlerweile verweisen kann. „Das macht richtig Spaß. Nach der SG Elte ist der SuS Neuenkirchen jetzt die zweite Mannschaft, gegen die wir in der vergangenen Saison noch verloren haben und gegen die nun ein Sieg gelungen ist. Die Jungs haben die Dinge, die wir vorgeben, sehr gut umgesetzt. Wir schauen jetzt einfach mal, wo das noch hingeht“, erklärte der zufriedene SCR-Coach, der am Samstag seinen Geburtstag gefeiert hatte und allen Grund hatte, auch einen Tag danach noch ausgiebig zu feiern.

Die Reckenfelder mussten ihre Defensive kurz vor Spielbeginn noch einmal umstellen, wirkten aber äußerst stabil. Der SuS Neuenkirchen hinterließ zwar einen sehr engagierten Eindruck, biss sich an der SCR-Abwehr um Torhüter Tim Vallandi jedoch die Zähne aus.

Vorne blieben die Hausherren dann stets gefährlich. Jonas Müller markierte nach starker Vorarbeit von Maik Kaufmann das verdiente 1:0, nach dem Wiederanpfiff legte Lukas Heinke das 2:0 nach. Im weiteren Spielverlauf dezimierte sich der SuS Neuenkirchen durch zwei rote Karten selbst, blieb jedoch phasenweise gefährlich.

Letztendlich brachten die Hausherren den Sieg aber ganz verdient nach Hause. Lohn war der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der B-Liga. Diese Bilanz kann sich auf jeden Fall sehen lassen, obwohl Zilske ein anderer Umstand wichtiger war: Der SC Reckenfeld – macht derzeit einfach Spaß am Wittlerdamm.