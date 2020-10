DJK BW Greven lädt am 24. Oktober zu einem Wandertag für die gesamte Familie ein. Startpunkt ist das Sport-Centrum Emsaue. Von dort aus geht es mit Autos zunächst Richtung Lengerich, wo die eigentliche Wanderung beginnt. Ausgangspunkt ist die Kapelle am Hertensia Garden (Am Kleeberg 4).

Die 5,3 Kilometer lange Wanderung bietet herrlichen Aussichten über das Tecklenburger Land. Besonderer Höhepunkt ist der Blick in den Canyon mit seinem funkelnden See. Von der Friedhofskapelle am Hortensia Garden Lengerich schwingt sich das Teutoschleifchen durch den attraktiven Wald bergan zum Plateau des Kleeberges. Für die ganz jungen Wanderer hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen. Sie erwartet auf der etwa zweistündigen Tour eine Schnitzeljagd, bei der es darum geht, Verstecke im Wald aufzuspüren. Nach der Rückkehr in der Emsaue um etwa 17 Uhr klingt der Wandertag dort mit einer Stadionwurst aus.

Start ist am 24. Oktober um 13 Uhr am Sportgelände Emsaue. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung und entsprechendes Schuhwerk. Informationen und Anmeldung unter info@djk-greven.de.