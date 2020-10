SCR richtet den Blick nach oben

Geht es allein um den Klassenerhalt, oder ist vielleicht doch ein bisschen mehr möglich? Nach ihrem zweiten Auswärtspunkt in dieser Saison schielen die Zweitliga-Kegler des SC Reckenfeld ganz zaghaft nach oben. Durch das 1:2 (32:46/ 4926:5175) beim TSV Salzgitter bleiben sie als Tabellendritter in Lauerstellung.

Garanten für den wichtigen Punktgewinn waren einmal mehr Reckenfelds Top-Spieler André Ahlers und Stefan Lampe. Ahlers setzte im ersten Block mit 871 Holz eine wichtige Marke, mit der er schon mal Salzgitters Philipp Unger (845) hinter sich ließ. Dass Jörg Brandenburg auf Seiten der Gastgeber mit sensationellen 952 Holz einsam seine Kreise ziehen würde, musste man erwarten. Davon unbeeindruckt spielte Jonas Müller gute 827 Holz – womit er am Ende entscheidend zum Auswärtspunkt beitragen sollte.

Im zweiten Block hatte der SCR dann das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite, denn einerseits entschied Lampe das Duell gegen Dirk Henningsen knapp mit 902 zu 896 für sich und sicherte seinem Team damit elf Zähler in der Unterwertung, andererseits verpasste Salzgitters Stefan Weber mit 869 Holz knapp Ahlers vorgelegte Zahl.

Im Schlussblock kam es nun darauf an, dass zumindest ein TSV-Spieler unter Müllers 827 blieb: Während Felix Simmert (833) knapp vorbei zog, kam Carsten Warnecke lediglich auf 780 Holz – und somit noch zehn Holz weniger als Reckenfelds Michael Schlüter (790). Michael Reisch (769) und Dieter Stumpe (767) komplettierten das insgesamt gute SCR-Ergebnis. Mehr als 4900 Holz hat in Salzgitter in dieser Saison noch keine Gastmannschaft geworfen – und in der abgelaufenen Spielzeit auch nur eine: der spätere Bundesliga-Aufsteiger Union Gelsenkirchen.

Die zweite Mannschaft des SCR hat sich vom Schock der Heimpleite gegen den KSK Lage offenbar gut erholt. Im Verfolgerduell der Westfalenliga 1 besiegten die Reckenfelder die SG Ostbevern-Gütersloh II glatt mit 3:0 (54:24/ 4779:4411). Bei den Gästen konnten lediglich Thorsten Nagel (793 Holz) und Heinz Polenz (763) mithalten. Die SCR-Reserve lieferte dagegen fünf gute und eine Spitzenzahl ab: Mit bärenstarken 241 Holz auf Bahn 4 legte Udo Reinker den Grundstein für am Ende eindrucksvolle 848 Holz. Michael Reisch, der das Team am Sonntag verstärkte, kam auf 805 Holz, zwei Holz mehr als Björn van Raalte. Und auch André Penz (778), Jens Hagemann (776) und Ingo Stallmeier (769) wussten zu überzeugen.

Eine gute Mannschaftsleistung bot auch die SCR-Dritte im Kellerduell der anderen Westfalenliga-Staffel. Ein Auswärtspunkt beim DSC Wanne-Eickel war der verdiente Lohn. Bester Reckenfelder beim 1:2 (32:46/ 4558:4692) war Marcus Klaus mit guten 790 Holz, dicht gefolgt von Frank Reinker (782) und Frank Stallmeier (781). Doch auch Robert Willmann (768) und Frank Attermeier (745) holten entscheidende Punkte in der Einzelwertung. Lediglich Simon van Raalte (692) tat sich schwer mit den Kunststoffbahnen im Sportpark Wanne-Eickel.

Kurios war der Spielausgang beim Auftritt der SCR-Vierten bei GW Nottuln: Der SCR verlor gerade mal mit 15 Holz, nahm beim 0:3 (14:22/ 2527:2542) aber nicht mal den Zusatzpunkt mit nach Hause. Auf den schwierigen Nottulner Bahnen hatten alle Reckenfelder mit Zahlen zwischen 620 und 648 Holz – wieder einmal war Maria Schmedt Beste ihres Teams – große Probleme.

Die SCR-Fünfte behauptete sich gegen die SG Ostbevern-Gütersloh V mit 2:1 (21:15/ 2831:2730). Die Top-Zahl erzielte dabei Jugendspieler Marcel Reisch mit 751 Holz. Noch einen Tick besser lief es für die 6. Mannschaft, die gegen RSK Versmold II 3:0 (23:13/ 2880:2654) gewann. Fabian Howe (755) und David Ender (726) stachen aus einer guten SCR-Mannschaft heraus.