Zuwachs für das Trainerteam im Golfclub Aldruper Heide: Am 3. Oktober bestand Anna Semesdiek (18 Jahre) die Prüfung zur DGV-C-Trainerin und ist seitdem im Besitz der DOSB-Trainerlizenz. Die Ausbildung fand in vier Blöcken in der Golfakademie der Universität Paderborn im Haxterpark Paderborn statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurde eine Ausbildungseinheit als Webinar zuhause veranstaltet. Am Ende meisterte Semesdiek die ihr gestellten Aufgaben souverän und bereichert nun das Grevener Trainer-Team.

Inhalte der Ausbildung waren golfspezifische Grundlagen, Bewegungslehre, Trainingslehre, Pädagogik, Sport- und Golfpraxis. Die Schwerpunkte befassten sich mit der Ansprache von Kindern und Jugendlichen, Gesundheit und Training, Kondition, Koordination und Schwungtechnik, Praxisanwendungen und Lehrproben. Zudem absolvierte Anna ein Praktikum mit 30 Übungseinheiten im heimischen Golfclub, so dass die Abschlussprüfung kein besonderes Problem für sie darstellte.

Zusammen mit Justus Bettler und Julia Semesdiek unterstützt Anna die „Pros“ Jason Middleton und Steffen Zunker bei dem umfangreichen Kinder- und Jugendtraining des GC Aldruper Heide. Die Bambinigruppe leitet sie – zur Zeit noch in Kooperation mit Pia Sipply – selbstständig und führt einzelne Jugendliche zur Platzreife.

Zum C-Trainer-Team gehören auch noch Fynn Rathjen und Felix Biederlack, die aber studien- und berufsbedingt aktuell nicht in Greven sein können. Umso wichtiger für den Verein, dass nun eine weitere ambitionierte Trainerin zum Team stößt.

Die Clubverantwortlichen gratulieren Anna zur bestandenen Lizenz und freuen sich über ihr Engagement und ihren Einsatz im Aldruper Trainerteam.