Die Adventszeit ist für alle Christen die Zeit des Wartens. Und für überhaupt fast alle Leute die Zeit des Eintütens: Sei es der edle Tropfen für Oma und Opa. Oder auch die 47. Krawatte für Vati. Eintüten statt warten – unter diesem Motto sind die sportlichen Verantwortungsträger bei BG Gimbte unterwegs gewesen. Und haben die Vereinbarungen mit ihrem Trainerteam verlängert: Daniel Helmes und Marius Müller bleiben bis mindestens Sommer 2022 in der Schlage. Dem pandemiebedingt nur imaginären Handschlag vorangegangen war eine Evaluation des bisher Geschehenen – mit rundum erfreulichem Fazit: „Die beiden haben eine tolle Art, mit Spielern umzugehen. Sie nehmen die Mannschaft mit“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Dennis Schepers.

Auch die Übungsleiter mussten nicht erst eine Pro-und-Kontra-Tabelle anlegen, wie damals in der siebten Klasse: „Die Entscheidung ist uns leicht gefallen“, berichtet Helmes, „vor allem, weil der Verein gut aufgestellt ist.“ Die Organisation der ersten Mannschaft sei – soweit das in der Kreisliga A nötig und möglich ist – etwas professionalisiert worden.

Wichtig in einer Saison, in der es für Blau-Gelb um nichts anderes als den Klassenerhalt geht: Die aufgewerteten Trainer-Arbeitspapiere gelten sowohl für die A- als auch für die B-Liga. Im Moment würden sie freilich sogar drin bleiben.

Nach einem superknappen 1:0-Sieg bei der DJK Mauritz im bisher letzten Match hat der Aufsteiger aktuell vier Punkte Puffer zum Abgrund. Goldener Torschütze übrigens, damals, Ende Oktober: der erst 18-Jährige Titus Hartweg, den bis dahin – natürlich nur fußballerisch gesehen – außerhalb Gimbtes keiner kannte.

Doch auch das gehört zur neuen blau-gelben Philosophie: Helmes (schon seit 2016 im Klub) hat mit der wohl überfälligen Verjüngung seiner Truppe angefangen.

Wann auch immer der Ball wieder rollt, steht ihm ein weiterer Youngster zur Verfügung: Altin Sadiku (20) wechselt von Greven 09 rüber nach nebenan. Sadiku, dessen Vater die BG-Reserve coacht, kann im Mittelfeld alle geraden Hausnummern spielen: Sechser, Achter, Zehner. Nach zwei Jahren Verletzungspech wollen sowohl 09 als auch BG, dass er in Gimbte die berühmte Spielpraxis sammeln, gesund bleiben und so die Freude am Fußball wiederfinden möge.