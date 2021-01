Lange Autofahrten? Kein Problem für Kristian Peitsch, der Mann arbeitet schließlich im Außendienst. Als er an einem Sonntagmorgen im Mai 2016 allerdings um fünf Uhr aus dem Bett kroch, in seinen Wagen stieg und losbrauste, fand sogar er das ein kleines bisschen verrückt. Aber sein Verein brauchte ihn! 700 Kilometer, über die A1, A7 und A9. Pünktlich zum Anpfiff war er da: Zweitliga-Abstiegskampf, Heimspiel gegen den SC Paderborn. Und es lohnte sich: „Eine Viertelstunde vor Schluss fiel das 1:0 für uns“, erinnert sich der Grevener. Das entscheidende 1:0! Sein TSV 1860 München hatte sich so gerade noch mal gerettet.

Dass ein Jahr später doch der Absturz – wegen einer nicht erteilten Lizenz sogar gleich in die viertklassige Regionalliga Bayern – folgte, selbst das konnte Kristian Peitschs besondere Fußball-Leidenschaft nicht bremsen: „Einmal Löwe, immer Löwe!“ Das ist der Schlachtruf der 1860-Anhänger, und der gilt auch für Peitsch – obwohl der noch nicht ganz immer Löwe ist: „In meiner Jugend hab ich viele Vereine ausprobiert.“ 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, kurzzeitig hatte er auch mal eine Affäre mit dem VfL Bochum. „Aber so richtig was geworden ist es irgendwie nie.“

Fast alle seine Kumpels waren Bayern-Anhänger, schwärmten von der x-ten Meisterschaft. Spätestens da wurde ihm sein sportliches Beuteschema klar: Einen Klub, der eigentlich immer gewinnt – nein, das wollte er nicht. „Das berühmte Wechselbad der Gefühle“, findet Peitsch, „das ist das, war für mich das Fan-Sein ausmacht.“

Konnte er haben bei 1860! Der Verein war 1966 einer der ersten Deutschen Meister in der frisch gegründeten Bundesliga, danach spielte er manchmal mehr und öfter weniger erfolgreich, lieferte zwischendurch mal grandiose Europacup-Partien ab und später wieder Grottenkicks gegen Sandhausen oder Aue. Kristian Peitschs Löwen-Feuer entflammte in einer der starken Phasen – vor allem aber mit einem filmreifen Erlebnis: „Mannschaftsfahrt nach Mallorca...“, so fängt die Story an. Peitsch war mit seinen Jungs von Germania Mauritz da, soeben in die Kreisliga A aufgestiegen. Das Team von 1860 – damals unter Trainer-Urgestein Werner „Beinhart“ Lorant ziemlich gut unterwegs in der Bundesliga – feierte dort zufällig gleichzeitig seinen Saisonabschluss. „Mit Holger Greilich bin ich ins Gespräch gekommen, über Fußball natürlich“, erzählt Peitsch. „Wir haben uns prima verstanden, ein total normaler und netter Typ.“

Greilich war in den 1990-ern Verteidiger bei den Löwen, und schrieb plötzlich seine Telefonnummer auf ein Kaugummipapier: „Komm‘ doch mal vorbei!“, sagte er – und hatte diesen lockeren Imperativ nicht vergessen, als Peitsch ihn nach dem Kurzurlaub tatsächlich anfunkte. Der gebürtige Westfale fuhr mit dem Zug nach München, Greilich holte ihn am Bahnhof ab, nahm ihn mit zum Training: „Eine großartige Sache, ich hatte sofort den Eindruck, willkommen zu sein.“

Einmal schickte ihm sogar die Fanbeauftragte ein Mini-Trikot für sein kleines Patenkind Maximilian (passend zum Namen eines von Ex-Torjäger Martin Max!) nach Greven: „In solchen Momenten hast Du das Gefühl, dass Du bei 1860 als Fan nicht bloß als zahlender Kunde gesehen wirst.“

Peitsch begann, wann immer er Zeit hatte, Löwen-Heimspiele zu besuchen. Stadtderbys gegen Bayern, Uefa-Cup gegen Rapid Wien, DFB-Pokal gegen den BVB – um nur einige Highlights zu nennen. Der Verein habe eine tolle Fanbase, hauptsächlich freilich in München selbst. Die sich aktuell freut, nicht mehr in der ungeliebten Allianz-Arena kicken zu müssen – sondern wieder zuhause zu sein, im kultigen Stadion an der Grünwalder Straße.

Apropos zuhause: Von zuhause fuhr Kristian Peitsch zuletzt oft auswärts, nach Lotte oder Münster hatte er‘s ja nicht weit. Der Kontakt zu Holger Greilich übrigens – dem Mann, der ihn für Sechzig begeisterte – besteht bis heute. In dieser Saison sieht Familienvater Peitsch, wie 1860 vielleicht wieder in die zweite Liga aufsteigt. Jetzt noch eine ordentliche Rückrunde – und der Grevener Löwe kann bald wieder frühmorgens zu Heimspielen gegen Paderborn aufbrechen.