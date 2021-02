Yannic Steinkamp und Frank Rüschenschulte konnten das alles nicht so recht fassen: „Wir sind ein bisschen sprachlos.“ Rein logisch betrachtet stimmte das mit der Sprachlosigkeit natürlich nicht ganz: Denn immerhin hatten die beiden Trainer ja soeben deutlich kundgetan, was in ihnen vorgeht. Aber was war schon logisch an diesem 18. Januar 2009?