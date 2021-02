Ungeachtet der Frage, ob der SC Greven 09 die Gelegenheit erhält, bis zum Sommer sein Meisterstück in der Bezirksliga zu vollenden, hat er Nägel mit Köpfen gemacht und meldet Vollzug. Zum einen bindet der Verein den überwiegenden Teil des bisherigen Kaders, zum anderen stellen die Verantwortlichen die Weichen für die Zukunft. Mehr denn je rückt dabei der eigene Nachwuchs in den Fokus. In dem 33-köpfigen Kader sollen nicht weniger als acht Spieler stehen, die in dieser Saison noch zur A-Jugend zählen.