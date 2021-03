Das Handball-Landesliga-Team des SC Greven 09 geht in eine weitere gemeinsame Saison mit den Trainern Daniel und Miriam Geers. „Obwohl wir so eine schwierige und außergewöhnliche Saison hatten und auch noch haben, war die Zusammenarbeit mit den beiden sehr sehr gut“, sagt Luisa Lamboury, Seniorenwartin der Handballabteilung.

Beide haben eine gute Vorbereitung organisiert und den großen Kadern mit einigen neuen und besonders auch jungen Spielerinnen zusammengeschweißt. So zeigt Lamboury sich für die kommende Saison zuversichtlich: „Bis zum Saisonabbruch stand die Mannschaft an einem guten Punkt in ihrer Entwicklung. Unser Ziel ist es dort, wenn es wieder möglich ist, schnell anknüpfen zu können.“ In die gleiche Kerbe schlagen auch die Trainer. „Wir haben da eine Mannschaft mit echt viel Potenzial und einer super Einstellung“, sagt Daniel Geers. Die Zusammenarbeit mit dem Verein passe ebenso. „Da mussten wir nicht lange überlegen, ob wir weitermachen“, so der Trainer.

So hoffen die Grevener weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit – diesmal nicht nur im Trainings-, sondern auch im Punktspielbetrieb.