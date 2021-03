Kennen Sie Phil? Der gilt als „Seher unter den Sehern“, denn am sogenannten Murmeltiertag Anfang Februar prognostiziert der pelzige Phil jedes Jahr aufs Neue, ob es in den USA weitere sechs Wochen lang winterlich bleiben, oder eben nicht. Dabei dürften die Erfolgs-Chancen für das tierische Orakel bei gut 50 Prozent liegen – allein schon deshalb, weil die USA bei der Durchreise einige Klimazonen zu bieten haben. In Florida ansässige US-Amerikaner müssen wegen der Murmeltier-Prognose also nicht direkt dicke Pullover und Mützen horten. Ähnlich verhält es sich aktuell auch, wenn man die heimischen Fußball-Experten danach befragt, ob die Saison bei den Senioren am 2. Mai wieder aufgenommen wird.