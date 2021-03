Auf der Strecke zu stehen, die Beschaffenheit des Wagens und die Verhältnisse der Fahrbahn zu spüren, möglichst viele PS unter der Haube zu haben – das alles gehörte immer schon zum Leben von Nick Loof aus Nordwalde: „ich fahre seitdem ich neun Jahre alt bin.“ Was damals auf der Kartbahn seinen Anfang nahm, findet jetzt seinen Höhepunkt: Loof steigt ab Juni in die Junior-Rallye-Europameisterschaft ein. Der Schritt dorthin, daraus macht Loof kein Geheimnis, sei ein wirklich großer. Europameisterschaft zu fahren bedeute viel Konzentration, einen gewissen Zeitaufwand, und es müsse einiges zusammenkommen: „Manchmal passt es einfach. Es liegt zum einen an meinem eigenen Talent, aber natürlich auch an dem Team drumherum, meiner Familie, die mich seit Jahren unterstützt und ohne die das alles nicht möglich wäre. Natürlich geht das alles nicht ohne Sponsoren.