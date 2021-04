Am Tag nach dem Vorstandsbeben (diese Zeitung berichtete ausführlich) und der Demission großer Teile der Abteilungsspitze sowie der Freistellung von Trainer Mirsad Celebic hatte sich zunächst eine kleine Staubschicht über die ganze Angelegenheit gelegt. Offenbar ganz so, wie die Führungsetage gehofft hatte, drangen nur ein paar Gerüchte an die Oberfläche, ansonsten hielten alle Beteiligten wie intern besprochen dicht. Nur den Haupt-Leittragenden der leidigen Angelegenheit – nämlich Mirsad Celebic – hätten die 09-er eventuell mit mehr Infos über die Hintergründe füttern sollen.