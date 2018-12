Von Franz Neugebauer

Thomas Overesch wird auch in der kommenden Saison die I. Mannschaft von Westfalia Leer trainieren. Auch Co-Trainer Nils Eden und Torwarttrainer Armin Käthner haben für ein weiteres Jahr die Zusage gegeben, an der Weiterentwicklung der Mannschaft mitzuarbeiten. „Wir freuen uns sehr, dass wir frühzeitig mit dem Trainerteam verlängern konnten“, äußerte sich Geschäftsführer Walter Raus. Das Engagement passe, und die Stimmung im Team und im gesamten Verein sei super. Overesch setze auf den eigenen Nachwuchs und baue die jungen Spieler in die Mannschaft ein. Diesen Weg wolle man weiter gehen und die Kontinuität tue gut. Mit Nils Eden steht Overesch ein absoluter Fussballfachmann zur Seite, und Torwarttrainer Armin Käthner steht gleichzeitig als Ersatz-Torwart zur Verfügung. Zudem ist man bemüht, Betreuer Bene Rottmann für ein weiteres Jahr zu binden. Auch die Gespräche mit den Spielern laufen gerade, und es sieht so aus, dass der komplette Kader zusammen bleibt. „Dass sich der Kader nur aus Leerer Eigengewächsen zusammensetzt, ausgenommen Torwart Marvin Middendorf zeigt die große Verbundenheit mit der Westfalia. Darauf sind wir stolz“, gibt Raus die Stimmung im Verein wieder. Des Weiteren bleibt auch das Trainerteam der zweiten Mannschaft der Westfalia treu. Jochen Wolters und Thomas Bödding werden auch in der kommenden Saison die Reservemannschaft trainieren.