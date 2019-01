Von Heiner Gerull

In der heimischen Fußballszene verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, obwohl die offizielle Bestätigung aller Beteiligten noch nicht erfolgt ist: André Rodine wird mit Beginn der Saison 2019/20 Trainer des Landesligisten TuS Altenberge. Er löst Florian Reckels ab, der im Sommer seine Zelte beim TuS nach drei Jahren abbrechen wird. Erst am vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass der 32-Jährige seinen Trainer-Job beim TuS Germania Horstmar mit Ablauf dieser Saison quittieren werde.

Mit Rodine tritt ein Trainer in Reckels` Fußstapfen, der ins Anforderungsprofil der TuS-Verantwortlichen passt. Vor wenigen Wochen hatte Dietrich Schulze Marmeling, mit Erwin „Eppi“ Hammer Leiter der Fußball-Abteilung beim TuS, drei wesentliche Kriterien formuliert, die der neue Coach erfüllen müsse. Erstens: Altenberge dürfe nicht die zehnte oder elfte Trainerstation des neuen Mannes sein. Zweitens: Er sollte in näherer Umgebung wohnen, damit er ab und zu die zweite TuS-Mannschaft sowie die A-Junioren in Augenschein nehmen kann. Drittens: Der Übungsleiter sollte nicht nur die Fähigkeit haben, eine Mannschaft zu formen. Vielmehr sollte auch er selbst an dieser Aufgabe wachsen und sich in seiner Persönlichkeit entwickeln.

Rodine erfüllt sämtliche Kriterien: Für den augenblicklichen Trainer von Germania Horstmar wäre der TuS erst seine zweite Station. Er wohnt in Münster und ist erst 32 Jahre alt.

Rodine trainierte bis 2013 diverse Junioren-Mannschaften beim TuS, legte danach ein „Sabbatjahr“ ein, in dem er seine Trainerlizenz erwarb. Mit Saisonbeginn 2014/15 stieg er als Co-Trainer von Chefcoach Thomas Fraundörfer ein, den er Anfang November 2015 nach dessen Entlassung beerbte. Nach Horstmars Abstieg aus der Bezirksliga im Sommer 2016 führte Rodine den Club im Sommer vergangenen Jahres in die Bezirksliga zurück.