FSV Ochtrup siegt gegen Westfalia Leer dank Syllas goldenem Torriecher

Alle drei Treffer gingen auf sein Konto, alle fielen nach Eckstößen. „Es nervt, dass wir alle Gegentore nach gleichem Muster bekommen haben“, sagte ein entsprechend bedienter Leerer Coach Thomas Overesch. Pawel Ozogs Ecke köpfte Andre Vieira an die Latte, den Abpraller drückte Sylla ins Netz (5.), der zuvor bereits eine gute Chance verzeichnet hatte. Den Ausgleich musste sich FSV-Keeper Jonas Averesch ankreiden, der gegen Matthias Meis die Kugel vertändelte (10.). Dieser Treffer holte den Gast in die Partie, denn er rief von nun an seine Tugenden ab, investierte viel und gab keinen Ball verloren. Einmal brach Lukas Höseler noch durch, doch Michael Denkler wehrte dessen Schuss zur Ecke ab (17.).

Fortan wurde es ruhiger in den Strafräumen, bis Henning Eweler einen Eckstoß von Lennard Raus zum 2:1 verwertete (36.). Drei Minuten später war Sylla nach einem Standard und einem Torschuss Janik Hannekottes zur Stelle, um das Leder volley ins Netz zu drücken. Auf der Gegenseite lenkte Averesch einen Versuch Erik Schultes ans Außennetz (44.). Die Partie blieb auch nach dem Seitenwechsel intensiv. Ochtrup hatte mehr Ballbesitz, doch Leer war vor dem Tor gefährlicher.

Averesch machte seinen Fauxpas spätestens im Eins-gegen-eins gegen Erik Schulte wieder wett. Matthias Meis zielte vorbei und bei der allerletzten Aktion verpasste Jonas Schulte die Kugel denkbar knapp. Kurz zuvor hatte Sylla das 3:2 markiert (88.). „Heute haben wir Glück gehabt, zum Beispiel bei Amisia Rheine jedoch nicht. Das gleicht sich in einer Saison immer aus. Ein Unentschieden wäre heute aber gerecht gewesen“, bilanzierte FSV-Trainer Averesch. Sein Gegenüber Overesch behält trotz der prekären Tabellensituation die Ruhe: „Wir müssen jetzt unsere zwei Punkte Vorsprung verteidigen und haben noch alles in der eigenen Hand.“

FSV Ochtrup: Averesch – Carvalho (50. Kutzmann), J. Engbring, Haumering, Theile – Hannekotte, Holtmann – Vieira (90. Sendker), Ozog, Sylla – Höseler (81. Ahlers).

Westfalia Leer: Denkler – Eweler, J. Schulte, Hölscher – Iger, M. Thiemann (80. Joormann), Raus, Hüsing, Krawczyk (90.+1 Selker) – E. Schulte (80. Thiele), Meis.

Tore: 1:0 Sylla (5.), 1:1 Meis (10.), 1:2 Eweler (36.), 2:2 Sylla (39.), 3:2 Sylla (88.).